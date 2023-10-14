Поддерживаемый Трампом политик номинирован на спикера Палаты представителей США

Детали

Конгрессмен из Огайо получил 124 голоса членов партии в ходе тайного голосования, состоявшегося в пятницу днем, при 81 голосе против.

Но Джордан, пользующийся поддержкой бывшего президента Дональда Трампа, уже сталкивается с растущей оппозицией в рядах своей собственной партии.

Сразу после голосования представители республиканцев выдвинули второе предложение, чтобы определить, поддержат ли его при общем голосовании, прежде чем разойтись на выходные. Во время второго голосования 55 членов проголосовали "против" Джордана.

Таким образом, неделя заканчивается тем, что республиканцы так и не приблизились к успешному назначению спикера на фоне продолжающейся борьбы.

В Палате представителей США уже 10 дней нет спикера. Пока не будет выбран новый кандидат, она не сможет принять какие-либо законопроекты, одобрить запросы Белого дома об оказании чрезвычайной помощи или принять предложения о краткосрочных расходах.

Поскольку республиканцы контролируют Палату представителей с очень небольшим перевесом, Джордану понадобится, чтобы за него проголосовали 217 из 221 члена-республиканца. Он может позволить себе потерять только пять голосов.

Некоторые из его сторонников выразили оптимизм по поводу того, что в ближайшие дни Джордан сможет повлиять на многих из тех, кто голосовал против него.

Когда голосование спикера дойдет до Палаты представителей, остается неясным, но несколько законодателей заявили, что уезжают на выходные и что самое раннее голосование может состояться в понедельник, 16 октября.

Дополнение

Джордан, соучредитель крайне правой организации Freedom Caucus, известен своими тесными связями с Трампом, особенно в дни после выборов 2020 года, когда он оспаривал результаты голосования.

Трамп наградил его Медалью Свободы перед уходом с поста.

Демократы, со своей стороны, выдвинут кандидатуру Хакима Джеффриса, но, поскольку они составляют партию меньшинства в палате, как указано, у него нет шансов на избрание.

Предыдущий спикер Кевин Маккарти, отмечает издание, был отстранен от должности, впервые в истории США, 4 октября после заключения соглашения с демократами Сената США о финансировании правительства.