Выборы спикера Палаты представителей США: противник помощи Украине Джордан откажется от попытки получить должность

Детали

По данным СМИ, сейчас Джордан также склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Патрику МакГенри, сообщили источники, но хочет увидеть, как пройдет сегодняшняя конференция Республиканской палаты представителей.

Во время встречи Джордан не сказал CNN, что он планирует делать, и сказал, что сначала хочет поговорить со своими коллегами.

Напомним

Консервативного политика Джима Джордана избрали кандидатом от Республиканской партии на пост спикера Палаты представителей США.