Выборы спикера Палаты представителей США: противник помощи Украине Джордан откажется от попытки получить должность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Представитель Огайо Джим Джордан не будет проводить сегодня третье голосование за спикера. Об этом сообщили источники CNN, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, сейчас Джордан также склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Патрику МакГенри, сообщили источники, но хочет увидеть, как пройдет сегодняшняя конференция Республиканской палаты представителей.
Во время встречи Джордан не сказал CNN, что он планирует делать, и сказал, что сначала хочет поговорить со своими коллегами.
Напомним
Консервативного политика Джима Джордана избрали кандидатом от Республиканской партии на пост спикера Палаты представителей США.