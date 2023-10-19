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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы спикера Палаты представителей США: противник помощи Украине Джордан откажется от попытки получить должность

Киев • УНН

 • 1900239 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Представитель Огайо Джим Джордан не будет проводить сегодня третье голосование за спикера. Об этом сообщили источники CNN, передает УНН.

Выборы спикера Палаты представителей США: противник помощи Украине Джордан откажется от попытки получить должность

Детали

По данным СМИ, сейчас Джордан также склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Патрику МакГенри, сообщили источники, но хочет увидеть, как пройдет сегодняшняя конференция Республиканской палаты представителей.

Во время встречи Джордан не сказал CNN, что он планирует делать, и сказал, что сначала хочет поговорить со своими коллегами.

Напомним

Консервативного политика Джима Джордана избрали кандидатом от Республиканской партии на пост спикера Палаты представителей США.

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