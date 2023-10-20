Вибори спікера Палати представників США: у Байдена засудили "хаотичні чвари" після поразки Джордана
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Білий дім відреагував на те, що республіканці Палати представників не змогли обрати спікера після чергової поразки представника Джима Джордана в п’ятницю, засудивши "хаотичну внутрішню боротьбу". Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Речник Білого дому Ендрю Бейтс відзначив пріоритети останніх запитів Байдена на додаткове фінансування національної безпеки в розмірі 105 мільярдів доларів, порівнюючи ці зусилля з триваючою дисфункцією законодавчої гілки влади.
"У той час, як Джо Байден бореться за просування двопартійного законодавства, яке захищатиме наші інтереси національної безпеки, в тому числі в Ізраїлі та Україні, надаватиме гуманітарну допомогу невинним цивільним особам у Газі, надасть важливе фінансування кордону, конкуруватиме з Китаєм і розвиватиме нашу економіку, республіканці в Палаті представників якимось чином все ще борються один з одним", - сказав Бейтс.
Він додав: "Республіканцям у Палаті представників потрібно покласти край хаотичним чварам і конкуренції, щоб перевершити один одного, а замість цього приєднатися до президента Байдена в роботі над терміновими пріоритетами для американських сімей, які поділяють обидві партії в Конгресі".
Кампанія Байдена також зазначає, що республіканці в Палаті представників "принизили себе і підвели американський народ".
Нагадаємо
Представник Республіканської партії Джим Джордан знову не зміг отримати посаду спікера Палати представників США під час третього голосування в п’ятницю.