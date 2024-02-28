"Выборы" президента рф на временно оккупированных территориях могут стать предпосылками лингвоцида украинского языка - Магера
Киев • УНН
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предупредил, что так называемые "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях могут привести к лингвистическому геноциду украинского языка.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера во время дискуссий о российских президентских выборах отметил о возможных попытках вытеснения украинского языка и культуры с временно оккупированных территорий, сообщает УНН.
Детали
Выборы президента в россии и на временно оккупированных территориях несут много нарушений. Систематические и широкомасштабные нарушения, во время выборов в зависимости от их уровня тяжести, могут достичь порога международного преступления.
Выборы могут предшествовать вещанию на оккупированных территориях. Спикеры круглого стола отметили о возможном проведении денацификации.
"Среди оккупированных территорий Украины российской федерацией, они очень интересно включили в свою конституцию ... под разными статусами разные регионы. Преимущественно русскоязычные регионы они включили, а именно Автономную республику Крым, Донецкую, Луганскую область под статусом республик ... Преимущественно украиноязычные регионы они включили в статусе областей", - заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.
Возможная цель распределения территорий - это предоставление государственного языка. Следствием станет русификация и уничтожение украинского языка на оккупированных территориях. Примером стали территории Кубани, где ранее украинский язык признавали более 50%, а сейчас менее одного процента.
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"Выборы" президента рф на временно оккупированных территориях могут стать предпосылками лингвоцида украинского языка - Магера
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предупредил, что так называемые "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях могут привести к лингвистическому геноциду украинского языка.
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