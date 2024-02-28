"Вибори" президента рф на тимчасово окупованих територіях можуть стати передумовами лінгвоциду української мови - Магера
Київ • УНН
Заступник голови Центральної виборчої комісії України попередив, що так звані "вибори" президента росії на окупованих українських територіях можуть призвести до лінгвістичного геноциду української мови.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера під час дискусій про російські президентські вибори зазначив про можливі спроби витіснення української мови та культури з тимчасово окупованих територій, повідомляє УНН.
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Вибори президента у росії та на тимчасово окупованих територіях несуть за собою багато порушень. Систематичні та широкомасштабні порушення, під час виборів в залежності від їх рівня тяжкості, можуть сягнути порогу міжнародного злочину.
Вибори можуть передувати мововбивству на окупованих територіях. Спікери круглого столу зазначили про можливе проведення денацифікації.
"Серед окупованих територій України російською федерацією, вони дуже цікаво включили у свою конституцію … під різними статусами різні регіони. Переважно російськомовні регіони вони включили, а саме Автономну республіку Крим, Донецьку, Луганську область під статусом республік… Переважно україномовні регіони вони включили у статусі областей" - заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Можлива мета розподілу територій - це надання державної мови. Наслідком стане русифікація та знищення української мови на окупованих територіях. Прикладом стали території Кубані, де раніше українську мову визнавали понад 50%, а наразі менше одного відсотка.
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