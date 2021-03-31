Выборы в Ивано-Франковской области: в "Слуге народа" заявили, что на 14 участках пересчитают голоса

Детали

По словам Пидласой, представители кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка настаивают, что пересчет также предстоит еще на одном участке. То есть в целом их число может возрасти до 15. Сейчас идет судебное заседание, где решают этот вопрос.

Она также рассказала о цели визита около двадцати депутатов от "Слуги народа" в Ивано-Франковскую область.

Цитата

"Нашей целью было разобраться, почему был приостановлен подсчет голосов на 87-м округе и добиться его восстановления. Нам удалось это сделать. По состоянию на 16 часов возобновлена работа окружной избирательной комиссии. Сейчас идет инвентаризация протоколов - то есть сверка информации, внесенной в систему, и информации в протоколах", - пояснила депутат.

Ожидалось, что около 20:30 восстановится сам подсчет голосов.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:10 31 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра 30 марта.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.



При этом ОИК № 87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов.

А в ночь на 30 марта было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным. Впоследствии ЦИК заменила главу ОИК № 87 и трех членов комиссии.



Позже стало известно, что народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.



28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%.



Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.