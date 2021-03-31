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Выборы в Ивано-Франковской области: в "Слуге народа" заявили, что на 14 участках пересчитают голоса

Выборы в Ивано-Франковской области: в "Слуге народа" заявили, что на 14 участках пересчитают голоса

Киев  •  УНН

 • 16980 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На 14-ти избирательных участках округа № 87 в Ивано-Франковской области проведут пересчет голосов. Об этом во время брифинга рассказала народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы политсилы.

Детали

По словам Пидласой, представители кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка настаивают, что пересчет также предстоит еще на одном участке. То есть в целом их число может возрасти до 15. Сейчас идет судебное заседание, где решают этот вопрос.

Она также рассказала о цели визита около двадцати депутатов от "Слуги народа" в Ивано-Франковскую область.

Цитата

"Нашей целью было разобраться, почему был приостановлен подсчет голосов на 87-м округе и добиться его восстановления. Нам удалось это сделать. По состоянию на 16 часов возобновлена работа окружной избирательной комиссии. Сейчас идет инвентаризация протоколов - то есть сверка информации, внесенной в систему, и информации в протоколах", - пояснила депутат.

Ожидалось, что около 20:30 восстановится сам подсчет голосов.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:10 31 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра 30 марта.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

При этом ОИК № 87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов.

А в ночь на 30 марта было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным. Впоследствии ЦИК заменила главу ОИК № 87 и трех членов комиссии.

Позже стало известно, что народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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