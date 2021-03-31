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Вибори на Івано-Франківщині: у "Слузі народу" заявили, що на 14 дільницях перерахують голоси

Вибори на Івано-Франківщині: у "Слузі народу" заявили, що на 14 дільницях перерахують голоси

Київ • УНН

 • 16997 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. На 14-ти виборчих дільницях округу № 87 на Івано-Франківщині проведуть перерахунок голосів. Про це під час брифінгу розповіла народна депутатка від “Слуги Народу” Роксолана Підласа, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби політсили.

Деталі

За словами Підласої, представники кандидата від “Слуги Народу” Василя Вірастюка наполягають, що перерахунок також має відбутися ще на одній дільниці. Тобто загалом їхня кількість може зрости до 15. Зараз триває судове засідання, де вирішують це питання.

Вона також розповіла про мету візиту близько двадцяти депутатів від “Слуги Народу” на Івано-Франківщину.

Цитата

“Нашою метою було розібратися, чому був призупинений підрахунок голосів на 87-му окрузі та домогтися його відновлення. Нам вдалося це зробити. Станом на 16 годину відновлено роботу окружної виборчої комісії. Зараз триває інвентаризація протоколів — тобто звірка інформації, внесеної в систему, та інформації в протоколах”, — пояснила депутатка.

Очікувалось, що близько 20:30 відновиться сам підрахунок голосів.

Доповнення

Центральна виборча комісія станом на 10:10 31 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку 30 березня.

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.

При цьому ОВК № 87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів.

А в ніч на 30 березня було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим. Згодом ЦВК змінила голову ОВК № 87 та трьох членів комісії.

Пізніше стало відомо, що народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент.

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківскій (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

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