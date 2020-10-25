Выборы-2020: явка избирателей во Львове составляет 14%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во Львове по состоянию на 13:30 явка избирателей на местных выборах составляет в среднем 14%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По состоянию на 13:30 на избирательных участках города явка избирателей составляет в среднем 14%. То есть отдать свой голос уже успело 80786 избирателей", - сказано в сообщении.
Сообщается, что по состоянию на 13:30 уже проголосовало:
- в Лычаковском районе - ориентировочно 14,4% (12077) избирателей;
- в Железнодорожном районе - ориентировочно 15% (15557) избирателей;
- в Сиховском районе - примерно 10% (12300) избирателей;
- в Галицком районе - ориентировочно 15,8% (6253) избирателей;
- во Франковском районе - ориентировочно 16% (17492) избирателей;
- в Шевченковском районе - ориентировочно 14% (17107) избирателей.
Напомним, по состоянию на полдень 25 октября 2020 года явка на местных выборах составила 13,5%.