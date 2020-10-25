Вибори-2020: явка виборців у Львові становить 14%

“Станом на 13:30 на виборчих дільницях міста явка виборців становить в середньому 14%. Тобто віддати свій голос вже встигло 80 786 виборців”, — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що станом на 13:30 год вже проголосувало:

— у Личаківському районі — орієнтовно 14,4% (12 077) виборців;

— у Залізничному районі — орієнтовно 15% (15 557) виборців;

— у Сихівському районі — орієнтовно 10% (12 300) виборців;

— у Галицькому районі — орієнтовно 15,8% (6 253) виборців;

— у Франківському районі — орієнтовно 16% (17 492) виборців;

— у Шевченківському районі — орієнтовно 14% (17 107) виборців.

Нагадаємо, станом на полудень 25 жовтня 2020 року явка на місцевих виборах становила 13,5%.