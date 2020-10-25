Выборы-2020: явка по Киеву составляет примерно 16%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Явка избирателей по Киеву по состоянию на 13:00 составляет примерно 16%. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает корреспондент УНН.
“По информации районных территориальных избирательных комиссий в Киеве, которые собирали явку на 13:00 сегодняшнего дня. Явка по городу Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019 года — это меньше, тогда явка была более 20%. Меньше всего избирателей пришло в Соломенском районе — 14%, больше всего в Оболонском районе города Киева — чуть более 17%”, — отметил он.
Напомним, по состоянию на полдень 25 октября 2020 года явка на местных выборах составила 13,5%.