Вибори-2020: явка по Києву складає приблизно 16%

“За інформацією районних територіальних виборчих комісій у Києві, які збирали явку на 13:00 від сьогоднішнього дня. Явка по місту Києву складає приблизно 16%. Порівняно з парламентськими виборами 2019 року — це менше, тоді явка була більше, ніж 20%. Найменше виборців прийшло до Солом’янського району — 14%, найбільше до Оболонського району міста Києва — трохи більше 17%”, — зазначив він.

Нагадаємо, станом на полудень 25 жовтня 2020 року явка на місцевих виборах становила 13,5%.