В Запорожской области два избирательных участка остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Запорожской области в пгт Веселое в результате падения электроопоры были обесточены два избирательных участка и Территориальная избирательная комиссия, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram-канале.
"... Запорожской области в пгт Веселое в результате падения электроопоры были обесточены два избирательные участки и Территориальная избирательная комиссия. Подразделениями ГСЧС на одном из участков был подключен электрогенератор, на другом - установлено осветительную башню. Дополнительно направлено 4 электрогенераторы для обеспечения работы Территориальной избирательной комиссии и участков. Сейчас аварийными бригадами райэнерго электроснабжения на объектах восстановлено", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным спасателей, по состоянию на 18 часов, в Днепропетровской области в Покровске на одном из избирательных участков исчезло электроснабжение. Спасатели немедленно установили электрогенератор для непрерывной работы избирательного участка.
В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают дежурство в местах волеизъявления граждан, а также восстанавливают электроснабжение на отдельных избирательных участках.
"Для обеспечения электропитанием избирательных участков в готовности находится более 500 передвижных электростанций", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по состоянию на 17.00 в органы полиции поступило 3323 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.