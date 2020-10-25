У Запорізькій області дві виборчі дільниці залишились без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Запорізькій області в смт Веселе внаслідок падіння електроопори були знеструмлені дві виборчі дільниці та Територіальна виборча комісія, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram-каналі.
"... Запорізькій області в смт Веселе внаслідок падіння електроопори були знеструмлені дві виборчі дільниці та Територіальна виборча комісія. Підрозділами ДСНС на одній із дільниць було підключено електрогенератор, на іншій — встановлено освітлювальну вежу. Додатково направлено 4 електрогенератори для забезпечення роботи Територіальної виборчої комісії та дільниць. Наразі аварійними бригадами райенерго електропостачання на об’єктах відновлено", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними рятувальників, станом на 18 годину, у Дніпропетровській області у Покровську на одній із виборчих дільниць зникло електропостачання. Рятувальники негайно встановили електрогенератор для безперервної роботи виборчої дільниці.
У ДСНС відзначили, що рятувальники продовжують чергування у місцях волевиявлення громадян, а також відновлюють електропостачання на окремих виборчих дільницях.
"Для забезпечення електроживленням виборчих дільниць в готовності перебуває понад 500 пересувних електростанцій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, станом на 17.00 до органів поліції надійшло 3323 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.