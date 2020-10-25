Вибори-2020: станом на 17:00 до поліції надійшло уже понад 3,3 тисячі заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 17.00 до органів поліції надійшло 3323 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі МВС, передає УНН.
"Зазначені заяви стосувалися таких подій: агітація в день виборів – 1310, порушення таємниці голосування – 154, підкуп виборців – 148, незаконне знищення виборчої документації – 117, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 110, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 71", - йдеться у повідомленні.
За даними МВС, складено 148 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
"За 51 фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Громадянської мережі ОПОРА, в Україні на місцевих виборах явка на 16:00 по всій країні становить 27%.