Выборы-2020: по состоянию на 17:00 в полицию поступило уже более 3,3 тысячи заявлений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 17.00 в органы полиции поступило 3323 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД, передает УНН.
"Указанные заявления касались следующих событий: агитация в день выборов - 1310, нарушение тайны голосования - 154, подкуп избирателей - 148, незаконное уничтожение избирательной документации - 117, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 110, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) - 71", - говорится в сообщении.
По данным МВД, составлено 148 протоколов о совершении административных правонарушений.
"По 51 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Гражданской сети ОПОРА, в Украине на местных выборах явка на 16:00 по всей стране составляет 27%.