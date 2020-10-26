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Выборы-2020: в Киеве в день голосования открыли шесть производств

Выборы-2020: в Киеве в день голосования открыли шесть производств

Киев  •  УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве в день голосования на мисцевх выборах, 25 октября, полицейские открыли шесть уголовных производств о нарушениях избирательного процесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В Киеве в течение вчерашних суток полиция зафиксировала 587 сообщений о возможных нарушениях, связанных с избирательным процессом. По состоянию на 24 часа 25 октября правоохранители открыли шесть уголовных производств и составили четырнадцать административных протоколов", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что голосование в столице прошло без грубых нарушений. В основном зафиксированные сообщения касались проведения незаконной агитации - 191 факт, 14 фактов фотографирования бюллетеней, 9 - подкуп избирателей, 4 - незаконные действия с бюллетенем и тому подобное.

Также полицией зафиксировано два факта подкупа избирателей в Святошинском и Деснянском районах столицы и открыты уголовные производства по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, два уголовных производства расследуются по ст. 356 (Самоуправство) УКУ, а еще два - по ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Правоохранители также составили 2 админпротоколы по ст. 212-23 (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесение его за пределы помещения для голосования) и 10 - по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации референдума) КоАП.

Кроме этого, за совершение мелкого хулиганства возле одного из избирательных участков в Оболонском районе на правонарушительницу составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП, а в Днепровском районе на женщину-избирателя составлены админматериалы за нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

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