Вибори-2020: у Києві в день голосування відкрили шість проваджень

"У Києві упродовж вчорашньої доби поліція зафіксувала 587 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом. Станом на 24-ту годину 25 жовтня правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень та склали чотирнадцять адміністративних протоколів", - йдеться у повідомленні.

У поліції вказали, що голосування у столиці пройшло без грубих порушень. Здебільшого зафіксовані повідомлення стосувались проведення незаконної агітації – 191 факт, 14 фактів фотографування бюлетенів, 9 – підкуп виборців, 4 – незаконні дії з бюлетенем тощо.

Також поліцією зафіксовано два факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрито кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Разом із тим, два кримінальних провадження розслідуються за ст. 356 (Самоправство) ККУ, а ще два – за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Правоохоронці також склали 2 адмінпротоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) та 10 – за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму) КУпАП.

Окрім цього, за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі на правопорушницю складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП, а в Дніпровському районі на жінку-виборця складено адмінматеріали за порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.