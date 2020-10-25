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Выборы-2020: в Донецкой области открыли 20 уголовных производств

Выборы-2020: в Донецкой области открыли 20 уголовных производств

Киев  •  УНН

 • 15160 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Донецкой области открыли 20 уголовных производств по нарушениям избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.

“С начала суток зарегистрировано 292 сообщение, связанных с местными выборами. Полицейские продолжают нести службу на избирательных участках. В 20:00 в Донецкой области закрылись все 917 участков. Участковые и территориальные избирательные комиссии находятся под охраной полиции во время подсчета голосов и определения результатов голосования. В них дежурят около 2000 правоохранителей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по 20 фактам нарушений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, из них 8 — это нарушение осуществления избирательного права, 6 — незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза, 3 — подкуп избирателей.

“Два сообщения поступило из Бахмута, где пятеро неизвестных проголосовали за других, не имея на это права. Полицейские открыли по этим фактам уголовные производства по ст. 158-1 УК. Составлено 10 административных протоколов. Подавляющее большинство из них — по ст. 212-23 КУоАП (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня). В общем голосование проходило спокойно. Ситуация в регионе остается контролируемой”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, по данным МВД на 21:00, в Украине открыто 77 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса.

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