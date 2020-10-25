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Вибори-2020: у Донецькій області відкрили 20 кримінальних проваджень

Вибори-2020: у Донецькій області відкрили 20 кримінальних проваджень

Київ • УНН

 • 15160 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Донецькій області відкрили 20 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у регіоні, передає УНН.

“З початку доби зареєстровано 292 повідомлення, пов’язаних з місцевими виборами. Поліцейські продовжують нести службу на виборчих дільницях. О 20:00 на Донеччині закрилися всі 917 дільниць. Дільничні і територіальні виборчі комісії перебувають під охороною поліції під час підрахунку голосів та визначення результатів голосування. У них чергують близько 2 000 правоохоронців”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за 20 фактами порушень відомості внесено До Єдиного реєстру досудових розслідувань, з них 8 — це порушення здійснення виборчого права, 6 — незаконне використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем більше одного разу, 3 — підкуп виборців.

“Два повідомлення надійшло з Бахмуту, де п’ятеро невідомих осіб проголосували за інших, не маючи на це права. Поліцейські відкрили за цими фактами кримінальні провадження за ст. 158-1 ККУ. Складено 10 адміністративних протоколів. Переважна більшість із них — за ст. 212-23 КУпАП (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня). Загалом голосування відбувалося спокійно. Ситуація в регіоні залишається контрольованою”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, за даними МВС на 21:00, в Україні відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.

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