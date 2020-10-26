Выборы-2020: в Бердичеве председатель УИК переписывала протоколы в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Бердичеве Житомирской области сегодня зафиксировали, как председатель УИК № 181254 переписывала протоколы в кафе, которое находится рядом с помещением ТИК. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“Членов УИК в ТИК отправили на уточнение протокола о подсчете голосов. Они вместо того, чтобы поехать на участок, пошли в кафе, рядом с ТИК, и там переписывали протоколы. Мы это зафиксировали на фото и видео и вызвали полицию. Пока приехали правоохранители, этих женщин в кафе уже не было. Мы дали показания полиции. Затем эти члены УИК снова пришли сдавать избирательную документацию на ТИК и полиция задержала эту женщину”, — рассказал наблюдатель ОПОРЫ.
Как сообщал УНН, в Полтаве члены УИК заполняли протоколы карандашом и работали без масок.
Напомним, по данным наблюдателей ОПОРЫ, на 10,23% участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участков таких нарушений не было выявлено.