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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 67032 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93606 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122163 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104735 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124482 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100446 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101368 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103707 просмотра

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Выборы-2020: в Бердичеве председатель УИК переписывала протоколы в кафе

Выборы-2020: в Бердичеве председатель УИК переписывала протоколы в кафе

Киев  •  УНН

 • 34808 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Бердичеве Житомирской области сегодня зафиксировали, как председатель УИК № 181254 переписывала протоколы в кафе, которое находится рядом с помещением ТИК. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

“Членов УИК в ТИК отправили на уточнение протокола о подсчете голосов. Они вместо того, чтобы поехать на участок, пошли в кафе, рядом с ТИК, и там переписывали протоколы. Мы это зафиксировали на фото и видео и вызвали полицию. Пока приехали правоохранители, этих женщин в кафе уже не было. Мы дали показания полиции. Затем эти члены УИК снова пришли сдавать избирательную документацию на ТИК и полиция задержала эту женщину”, — рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

Как сообщал УНН, в Полтаве члены УИК заполняли протоколы карандашом и работали без масок.

Напомним, по данным наблюдателей ОПОРЫ, на 10,23% участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участков таких нарушений не было выявлено.

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