Вибори-2020: у Бердичеві голова ДВК переписувала протоколи у кафе

“Членів ДВК у ТВК відправили на уточнення протоколу про підрахунок голосів. Вони замість того, щоб поїхати на дільницю, пішли у кафе, яке поруч з ТВК і там переписували протоколи. Ми це зафіксували на фото та відео і викликали поліцію. Поки приїхали правоохоронці, то цих жінок в кафе вже не було. Ми дали свідчення поліції. Потім ці члени ДВК знову прийшли здавати виборчу документацію на ТВК і поліція затримала цю жінку”, — розповів спостерігач ОПОРИ.

Як повідомляв УНН, у Полтаві члени ДВК заповнювали протоколи олівцем та працювали без масок.

Нагадаємо, за даними спостерігачів ОПОРИ, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено.