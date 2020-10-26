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Вибори-2020: у Бердичеві голова ДВК переписувала протоколи у кафе

Київ • УНН

 • 34809 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Бердичеві Житомирської області сьогодні зафіксували, як голова ДВК № 181254 переписувала протоколи у кафе, яке знаходиться поруч з приміщенням ТВК. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“Членів ДВК у ТВК відправили на уточнення протоколу про підрахунок голосів. Вони замість того, щоб поїхати на дільницю, пішли у кафе, яке поруч з ТВК і там переписували протоколи. Ми це зафіксували на фото та відео і викликали поліцію. Поки приїхали правоохоронці, то цих жінок в кафе вже не було. Ми дали свідчення поліції. Потім ці члени ДВК знову прийшли здавати виборчу документацію на ТВК і поліція затримала цю жінку”, — розповів спостерігач ОПОРИ.

Як повідомляв УНН, у Полтаві члени ДВК заповнювали протоколи олівцем та працювали без масок.

Нагадаємо, за даними спостерігачів ОПОРИ, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено.

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