У Полтаві члени ДВК заповнювали протоколи олівцем та працювали без масок

“Згідно з ч. 8 ст. 255 Виборчого кодексу України, забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем, внесення до нього без відповідного рішення територіальної виборчої комісії будь-яких виправлень, а також підписувати його та засвідчувати печаткою територіальної виборчої комісії до остаточного заповнення”, — зазначив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Полтавській області Костянтин Донченко.

Крім того, спостерігачі ОПОРИ зафіксували, як кілька членів ДВК виборчої дільниці № 531192 працювали без захисних масок. Хоча інструкція ЦВК вказує на те, що вони зобов’язані бути одягненими у захисну маску (респіратор без клапану видиху) та/або захисний щиток.

Додається, що вдень 25 жовтня на цій же дільниці спостерігачі зафіксували, як виборці голосували на підвіконні. Також тут в одній кабінці одночасно голосували двоє осіб, а члени ДВК намагалися вилучити зі згаданої дільниці спостерігача Громадянської мережі ОПОРА.

Нагадаємо, за даними опитування, пандемію коронавірусу назвали причиною відмови від голосування 10% тих українців, хто не прийшов на місцеві вибори.