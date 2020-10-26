У Полтаві члени ДВК заповнювали протоколи олівцем та працювали без масок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Полтаві зафіксували, як члени ДВК виборчої дільниці № 531192 заповнювали протоколи олівцем та працювали під час виборів без захисних масок. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“Згідно з ч. 8 ст. 255 Виборчого кодексу України, забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем, внесення до нього без відповідного рішення територіальної виборчої комісії будь-яких виправлень, а також підписувати його та засвідчувати печаткою територіальної виборчої комісії до остаточного заповнення”, — зазначив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Полтавській області Костянтин Донченко.
Крім того, спостерігачі ОПОРИ зафіксували, як кілька членів ДВК виборчої дільниці № 531192 працювали без захисних масок. Хоча інструкція ЦВК вказує на те, що вони зобов’язані бути одягненими у захисну маску (респіратор без клапану видиху) та/або захисний щиток.
Додається, що вдень 25 жовтня на цій же дільниці спостерігачі зафіксували, як виборці голосували на підвіконні. Також тут в одній кабінці одночасно голосували двоє осіб, а члени ДВК намагалися вилучити зі згаданої дільниці спостерігача Громадянської мережі ОПОРА.
Нагадаємо, за даними опитування, пандемію коронавірусу назвали причиною відмови від голосування 10% тих українців, хто не прийшов на місцеві вибори.