В Полтаве члены УИК заполняли протоколы карандашом и работали без масок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Полтаве зафиксировали, как члены УИК избирательного участка № 531192 заполняли протоколы карандашом и работали на выборах без защитных масок. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“Согласно ч. 8 ст. 255 Избирательного кодекса Украины, запрещается заполнение протокола об итогах голосования карандашом, внесение в него без соответствующего решения территориальной избирательной комиссии каких-либо исправлений, а также подписывать его и заверять печатью территориальной избирательной комиссии до окончательного заполнения”, — отметил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Полтавской области Константин Донченко.
Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, как несколько членов УИК избирательного участка № 531192 работали без защитных масок. Хотя инструкция ЦИК указывает на то, что они обязаны носить защитную маску (респиратор без клапана выдоха) и/или защитный щиток.
Добавляется, что днем 25 октября на этом же участке наблюдатели зафиксировали, как избиратели голосовали на подоконнике. Также здесь в одной кабинке одновременно голосовали два человека, а члены УИК пытались выгнать с участка наблюдателя Гражданской сети ОПОРА.
Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы.