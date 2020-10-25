Выборы-2020: по состоянию на 19:00 открыто 68 уголовных производств по фактам нарушений

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66996 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93591 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122157 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104733 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124478 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100445 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101367 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103707 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Выборы-2020: по состоянию на 19:00 открыто 68 уголовных производств по фактам нарушений

Киев  •  УНН

 • 12606 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 19.00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений на выборах. Об этом говорится в сообщении МВД в официальном Telegram-канале, передает УНН.

"По состоянию на 19.00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений на выборах. В настоящее время в органы полиции поступило 4003 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что полицейские составили 187 протоколов о совершении административных правонарушений.

За 68 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на 17.00 в органы полиции поступило 3323 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

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