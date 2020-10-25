Выборы-2020: по состоянию на 19:00 открыто 68 уголовных производств по фактам нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 19.00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений на выборах. Об этом говорится в сообщении МВД в официальном Telegram-канале, передает УНН.
"По состоянию на 19.00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений на выборах. В настоящее время в органы полиции поступило 4003 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что полицейские составили 187 протоколов о совершении административных правонарушений.
За 68 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по состоянию на 17.00 в органы полиции поступило 3323 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.