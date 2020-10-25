Вибори-2020: станом на 19:00 відкрито 68 кримінальних проваджень за фактами порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 19.00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. Про це йдеться у повідомленні МВС в офіційному Telegram-каналі, передає УНН.
"Станом на 19.00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. На цей час до органів поліції надійшло 4003 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.
У МВС додали, що поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
За 68 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначено у повідомленні.
Як повідомляв УНН, станом на 17.00 до органів поліції надійшло 3323 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.