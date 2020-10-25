Выборы-2020: в Киевской области зафиксировали фальсификацию с бюллетенями
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Броварах наблюдатели зафиксировали пронумерованные бюллетени и контрольные талоны. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"Наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал факт нумерации бюллетеней на участке №321218, в Броварах Киевской области. Дополнительные отметки замечены на бюллетенях и контрольных талонах для голосования за кандидата на городского голову Броваров и депутатов городского совета. Об этом факте поставлены в известность члены избирательной комиссии", - говорится в сообщении.
Как видно на фотографиях наблюдателя ОПОРЫ, бюллетени содержат дополнительную нумерацию, которая запрещена, кроме той, что сделана во время печати бюллетеней.
Отмечается, что гражданская сеть ОПОРА пыталась связаться с секретарем Броварской городской ТИК. Эта комиссия была ответственна за печать данных бюллетеней. По состоянию на момент публикации материала трубку никто не поднял и получить ответ не удалось.
Добавим, что по состоянию на 17:00 в полицию поступило уже более 3,3 тысячи заявлений.