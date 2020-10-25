Выборы-2020: в Киевской области зафиксировали фальсификацию с бюллетенями

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66908 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93527 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122137 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104723 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124463 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100440 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101362 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103707 просмотра

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В Броварах наблюдатели зафиксировали пронумерованные бюллетени и контрольные талоны. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал факт нумерации бюллетеней на участке №321218, в Броварах Киевской области. Дополнительные отметки замечены на бюллетенях и контрольных талонах для голосования за кандидата на городского голову Броваров и депутатов городского совета. Об этом факте поставлены в известность члены избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Как видно на фотографиях наблюдателя ОПОРЫ, бюллетени содержат дополнительную нумерацию, которая запрещена, кроме той, что сделана во время печати бюллетеней.

Отмечается, что гражданская сеть ОПОРА пыталась связаться с секретарем Броварской городской ТИК. Эта комиссия была ответственна за печать данных бюллетеней. По состоянию на момент публикации материала трубку никто не поднял и получить ответ не удалось.

Добавим, что по состоянию на 17:00 в полицию поступило уже более 3,3 тысячи заявлений.

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