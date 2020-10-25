Вибори-2020: на Київщині зафіксували фальсифікацію з бюлетенями
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Броварах спостерігачі зафіксували пронумеровані бюлетені й контрольні талони. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“Спостерігач ОПОРИ зафіксував факт нумерації бюлетенів на дільниці №321218, що у Броварах на Київщині. Додаткові позначки помічені на бюлетенях й контрольних талонах для голосування за кандидата на міського голову Броварів та депутатів міської ради. Про цей факт поставлено до відома членів виборчої комісії”, - йдеться в повідомленні.
Як видно на світлинах спостерігача ОПОРИ, бюлетені містять додаткову нумерацію, котра є забороненою, окрім тієї, що зроблена під час друку бюлетенів.
Зазначається, що громадянська мережа ОПОРА намагалася зв’язатися із секретарем Броварської міської ТВК. Ця комісія була відповідальна за друк даних бюлетенів. Станом на час публікації матеріалу слухавку ніхто не підняв і отримати відповідь не вдалося.
Додамо, що станом на 17:00 до поліції надійшло уже понад 3,3 тисячі заяв.