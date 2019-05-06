Выборы-2019: за Зеленского больше всего голосовали люди в возрасте до 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время второго тура выборов президента Украины за Владимира Зеленского больше всего проголосовали люди в возрасте до 30 лет. Об этом рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий во время пресс-конференции по демографическим результатам Национального экзит-пола по результатам второго тура выборов, передает корреспондент УНН.
"За Зеленского больше всего проголосовали люди в возрасте до 30 лет. Среди них 80% проголосовали за Владимира Зеленского и 19% - за Петра Порошенко", - сказал он.
Кроме того, по его словам, за Зеленского в возрасте 30-39 лет отдали голоса 73,5% избирателей, 40-49 лет - 73%, 50-59 лет - 72%, 60 лет и старше - 69,5%.
Соответственно, поддержка Петра Порошенко большая среди избирателей старшего возраста: в группе избирателей 18-29 лет - 19%, 30-39 лет - 25%, 40-49 лет - 25%, 50-59 лет - 26,5%, 60 лет и старше - 29%.
Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 14551 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости составил 74,2%.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.