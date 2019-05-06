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Вибори-2019: за Зеленського найбільше голосували люди у віці до 30 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час другого туру виборів президента України за Володимира Зеленського найбільше проголосували люди у віці до 30 років. Про це розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час прес-конференції щодо демографічних результатів Національного екзит-полу за результатами другого туру виборів, передає кореспондент УНН.

“За Зеленського найбільше проголосували люди у віці до 30 років. Серед них 80% проголосували за Володимира Зеленського і 19% — за Петра Порошенка”, — сказав він.

Крім того, з його слів, за Зеленського у віці 30-39 років віддали голоси 73,5% виборців, 40-49 років — 73%, 50-59 років — 72%, 60 років і старше — 69,5%.

Відповідно, підтримка Петра Порошенка більша серед виборців старшого віку: у групі виборців 18-29 років — 19%, 30-39 років — 25%, 40-49 років — 25%, 50-59 років — 26,5%, 60 років і старше — 29%.

Генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 14 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика “таємного голосування”. Рівень досяжності склав 74,2%.

Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.

Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.

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