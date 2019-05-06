Вибори-2019: за Зеленського найбільше голосували люди у віці до 30 років

КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час другого туру виборів президента України за Володимира Зеленського найбільше проголосували люди у віці до 30 років. Про це розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час прес-конференції щодо демографічних результатів Національного екзит-полу за результатами другого туру виборів, передає кореспондент УНН.