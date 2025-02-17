Везли воду мирным жителям: оккупанты в Константиновке атаковали спасателей FPV-дроном, есть раненые

В Константиновке российские оккупанты с FPV-дрона ударили по спасателям, которые везли воду мирным жителям, есть раненые, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Враг специально целился в водителя! В результате - двое чрезвычайников ранены, их доставили в больницу. Сейчас состояние раненых оценивается как средней тяжести - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, автоцистерна с водой повреждена.

Несмотря на циничность врага, спасатели Донетчины не останавливаются. Они продолжают работать под обстрелами, потому что знают: каждая капля воды - это шанс на жизнь - резюмировали в ГСЧС.

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