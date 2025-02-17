Везли воду мирным жителям: оккупанты в Константиновке атаковали спасателей FPV-дроном, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска атаковали FPV-дроном спасателей ГСЧС, которые доставляли воду мирным жителям Константиновки. Двое спасателей получили ранения средней тяжести, повреждена автоцистерна.
В Константиновке российские оккупанты с FPV-дрона ударили по спасателям, которые везли воду мирным жителям, есть раненые, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Враг специально целился в водителя! В результате - двое чрезвычайников ранены, их доставили в больницу. Сейчас состояние раненых оценивается как средней тяжести
По данным ГСЧС, автоцистерна с водой повреждена.
Несмотря на циничность врага, спасатели Донетчины не останавливаются. Они продолжают работать под обстрелами, потому что знают: каждая капля воды - это шанс на жизнь
россияне штурмовали Донецкую область, Константинополь частично зачищен - DeepState.16.02.25, 02:24 • 31121 просмотр