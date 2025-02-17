Везли воду мирним жителям: окупанти у Костянтинівці атакували рятувальників FPV-дроном, є поранені

У Костянтинівці російські окупанти з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду мирним жителям, є поранені, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Ворог спеціально цілився у водія! У результаті - двоє надзвичайників поранені, їх доставили до лікарні. Наразі стан поранених оцінюється як середньої тяжкості - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, автоцистерна з водою пошкоджена.

Попри цинічність ворога, рятувальники Донеччини не зупиняються. Вони продовжують працювати під обстрілами, бо знають: кожна крапля води – це шанс на життя - резюмували у ДСНС.

росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.