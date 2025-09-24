Ветроэнергетика Украины растет: за полгода подключили почти вдвое больше МВт, чем за весь 2024 год

В первом полугодии этого года к сети подключили 84 МВт ветроэлектростанций, тогда как за весь 2024 год этот показатель составлял 44,6 МВт. В условиях войны такая динамика является важным сигналом для укрепления энергетической безопасности страны. Об этом информирует заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита в своем Telegram-канале, передает УНН.

Виктор Микита сообщил о совещании с главами областей при участии Министра энергетики Светланы Гринчук и других представителей энергетического сектора страны.

На повестке дня – вопросы защиты объектов энергетической инфраструктуры и выполнения задач Президента Владимира Зеленского по развитию децентрализованной системы энергогенерации в областях

По словам заместителя главы ОП Украины, в условиях системных атак врага на существующую энергетическую инфраструктуру страны проекты энергогенерации из альтернативных источников, реализуемые в регионах, стали важным элементом устойчивости энергосистемы всего государства.

Мы наращиваем мощности СЭС, ВЭС, когенерации и других. Так, уже имеем более 130 МВт дополнительной присоединенной мощности благодаря солнечным электростанциям, размещенным в частных домохозяйствах. Люди продолжают устанавливать автономные системы. Эта работа активно ведется на местах

Он отметил, что в первом полугодии подключено к сетям 84 МВт ветроэлектростанций.

Для сравнения: за весь 2024 год – 44,6 МВт. В условиях войны такая динамика является важным сигналом к укреплению нашей энергетической безопасности