Ветроэнергетика Украины растет: за полгода подключили почти вдвое больше МВт, чем за весь 2024 год

19:19 • 10121 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 16968 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 18336 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 18450 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 39216 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 24656 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 57024 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41340 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38596 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51252 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 12:09
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00
Ветроэнергетика Украины растет: за полгода подключили почти вдвое больше МВт, чем за весь 2024 год

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В первом полугодии к сети подключили 84 МВт с ветроэлектростанций. Это значительно больше, чем 44,6 МВт за весь 2024 год, что укрепляет энергетическую безопасность страны.

Ветроэнергетика Украины растет: за полгода подключили почти вдвое больше МВт, чем за весь 2024 год

В первом полугодии этого года к сети подключили 84 МВт ветроэлектростанций, тогда как за весь 2024 год этот показатель составлял 44,6 МВт. В условиях войны такая динамика является важным сигналом для укрепления энергетической безопасности страны. Об этом информирует заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Виктор Микита сообщил о совещании с главами областей при участии Министра энергетики Светланы Гринчук и других представителей энергетического сектора страны.

На повестке дня – вопросы защиты объектов энергетической инфраструктуры и выполнения задач Президента Владимира Зеленского по развитию децентрализованной системы энергогенерации в областях

- говорится в сообщении.

По словам заместителя главы ОП Украины, в условиях системных атак врага на существующую энергетическую инфраструктуру страны проекты энергогенерации из альтернативных источников, реализуемые в регионах, стали важным элементом устойчивости энергосистемы всего государства.

Мы наращиваем мощности СЭС, ВЭС, когенерации и других. Так, уже имеем более 130 МВт дополнительной присоединенной мощности благодаря солнечным электростанциям, размещенным в частных домохозяйствах. Люди продолжают устанавливать автономные системы. Эта работа активно ведется на местах

- написал Виктор Микита в своем Telegram.

Он отметил, что в первом полугодии подключено к сетям 84 МВт ветроэлектростанций.

Для сравнения: за весь 2024 год – 44,6 МВт. В условиях войны такая динамика является важным сигналом к укреплению нашей энергетической безопасности

- добавил он.

"Инновационные проекты сделают невозможным уничтожение врагом новой децентрализованной энергетической системы. Это означает, что в домах будет свет несмотря на постоянные атаки россиян", - резюмировал заместитель главы ОП Украины.

Напомним

ЦПД предупреждает об усилении ударов РФ по энергетической инфраструктуре, пытаясь использовать холод и темноту. Несмотря на угрозы, система работает, а международные партнеры оказывают поддержку.

"Нафтогаз" и западные партнеры привлекли $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы. Украина подписала контракты, покрывающие около 95% потребностей страны в газе.

Кабмин выделил 840 млн грн на защиту энергообъектов Харьковщины - Свириденко22.09.25, 14:48 • 2694 просмотра

Вита Зеленецкая

Электроэнергия
Нафтогаз
Владимир Зеленский