Ветроэнергетика Украины растет: за полгода подключили почти вдвое больше МВт, чем за весь 2024 год
В первом полугодии к сети подключили 84 МВт с ветроэлектростанций. Это значительно больше, чем 44,6 МВт за весь 2024 год, что укрепляет энергетическую безопасность страны.
В первом полугодии этого года к сети подключили 84 МВт ветроэлектростанций, тогда как за весь 2024 год этот показатель составлял 44,6 МВт. В условиях войны такая динамика является важным сигналом для укрепления энергетической безопасности страны. Об этом информирует заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита в своем Telegram-канале, передает УНН.
Виктор Микита сообщил о совещании с главами областей при участии Министра энергетики Светланы Гринчук и других представителей энергетического сектора страны.
На повестке дня – вопросы защиты объектов энергетической инфраструктуры и выполнения задач Президента Владимира Зеленского по развитию децентрализованной системы энергогенерации в областях
По словам заместителя главы ОП Украины, в условиях системных атак врага на существующую энергетическую инфраструктуру страны проекты энергогенерации из альтернативных источников, реализуемые в регионах, стали важным элементом устойчивости энергосистемы всего государства.
Мы наращиваем мощности СЭС, ВЭС, когенерации и других. Так, уже имеем более 130 МВт дополнительной присоединенной мощности благодаря солнечным электростанциям, размещенным в частных домохозяйствах. Люди продолжают устанавливать автономные системы. Эта работа активно ведется на местах
Он отметил, что в первом полугодии подключено к сетям 84 МВт ветроэлектростанций.
Для сравнения: за весь 2024 год – 44,6 МВт. В условиях войны такая динамика является важным сигналом к укреплению нашей энергетической безопасности
"Инновационные проекты сделают невозможным уничтожение врагом новой децентрализованной энергетической системы. Это означает, что в домах будет свет несмотря на постоянные атаки россиян", - резюмировал заместитель главы ОП Украины.
