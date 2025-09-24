Вітроенергетика України зростає: за пів року підключили майже вдвічі більше МВт, ніж за весь 2024 рік

У першому півріччі цього року до мережі підключили 84 МВт з вітроелектростанцій, тоді як за весь 2024 рік цей показник становив 44,6 МВт. В умовах війни така динаміка є важливим сигналом для зміцнення енергетичної безпеки країни. Про це інформує заступник голови Офісу президента України Віктор Микита у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Віктор Микита повідомив про нараду з очільниками областей за участі Міністра енергетики Світлани Гринчук та іншими представниками енергетичного сектору країни.

За словами заступника голови ОП України, в умовах системних атак ворога на наявну енергетичну інфраструктуру країни проєкти енергогенерації з альтернативних джерел, які реалізовуються в регіонах, стали важливим елементом стійкості енергосистеми всієї держави.

Ми нарощуємо потужності СЕС, ВЕС, когенерації та інших. Так, вже маємо понад 130 МВт додаткової приєднаної потужності завдяки сонячним електростанціям, розміщених у приватних домогосподарствах. Люди продовжують встановлювати автономні системи. Ця робота активно ведеться на місцях

Він зазначив, що у першому півріччі підключено до мереж 84 МВт з вітроелектростанцій.

Для порівняння: за весь 2024 рік – 44,6 МВт. В умовах війни така динаміка є важливим сигналом до зміцнення нашої енергетичної безпеки