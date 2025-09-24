Вітроенергетика України зростає: за пів року підключили майже вдвічі більше МВт, ніж за весь 2024 рік

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 10131 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 16991 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 18358 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 18464 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 39241 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 24661 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 57038 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41340 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38596 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51254 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
85%
753мм
Популярнi новини
Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський23 вересня, 18:03 • 5072 перегляди
Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти23 вересня, 18:21 • 5200 перегляди
Європа прагне відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року: фон дер Ляєн на зустрічі із Трампом23 вересня, 18:37 • 4638 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови23 вересня, 18:48 • 16323 перегляди
Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетикиVideo20:05 • 3480 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 39241 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 31856 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 46622 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 48048 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 57036 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Швейцарія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 17321 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 78609 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 39906 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 54975 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 106672 перегляди
Актуальне
Fox News
SpaceX Starship
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор

Вітроенергетика України зростає: за пів року підключили майже вдвічі більше МВт, ніж за весь 2024 рік

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У першому півріччі до мережі підключили 84 МВт з вітроелектростанцій. Це значно більше, ніж 44,6 МВт за весь 2024 рік, що зміцнює енергетичну безпеку країни.

Вітроенергетика України зростає: за пів року підключили майже вдвічі більше МВт, ніж за весь 2024 рік

У першому півріччі цього року до мережі підключили 84 МВт з вітроелектростанцій, тоді як за весь 2024 рік цей показник становив 44,6 МВт. В умовах війни така динаміка є важливим сигналом для зміцнення енергетичної безпеки країни. Про це інформує заступник голови Офісу президента України Віктор Микита у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Віктор Микита повідомив про нараду з очільниками областей за участі Міністра енергетики Світлани Гринчук та іншими представниками енергетичного сектору країни.

На порядку денному – питання захисту обʼєктів енергетичної інфраструктури й виконання завдань Президента Володимира Зеленського щодо розвитку децентралізованої системи енергогенерації в областях

- йдеться у дописі.

За словами заступника голови ОП України, в умовах системних атак ворога на наявну енергетичну інфраструктуру країни проєкти енергогенерації з альтернативних джерел, які реалізовуються в регіонах, стали важливим елементом стійкості енергосистеми всієї держави.

Ми нарощуємо потужності СЕС, ВЕС, когенерації та інших. Так, вже маємо понад 130 МВт додаткової приєднаної потужності завдяки сонячним електростанціям, розміщених у приватних домогосподарствах. Люди продовжують встановлювати автономні системи. Ця робота активно ведеться на місцях

- написав Віктор Микита у своєму Telegram.

Він зазначив, що у першому півріччі підключено до мереж 84 МВт з вітроелектростанцій.

Для порівняння: за весь 2024 рік – 44,6 МВт. В умовах війни така динаміка є важливим сигналом до зміцнення нашої енергетичної безпеки

- додав він.

"Інноваційні проєкти унеможливлять знищення ворогом нової децентралізованої енергетичної системи. Це означає, що в домівках буде світло попри постійні атаки росіян", - резюмував заступник голови ОП України.

Нагадаємо

ЦПД попереджає про посилення ударів рф по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати холод і темряву. Попри загрози, система працює, а міжнародні партнери надають підтримку.

"Нафтогаз" та західні партнери залучили $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими. Україна підписала контракти, що покривають близько 95% потреб країни в газі.

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко22.09.25, 14:48 • 2696 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаТехнології
Електроенергія
Нафтогаз України
Володимир Зеленський