Весь Военно-морской флот Украины поднят по тревоге
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мілітарний портал.
"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - сообщает портал.
Напомним, в 24 часов ожидается заседание СНБО на котором будет рассмотрена возможность введения военного положения, из-за событий в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовал от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром Пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков.