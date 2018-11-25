Весь Військово-морський флот України піднятий по тривозі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мілітарний портал.
"Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море", - повідомляє Мілітарний портал.
Нагадаємо, о 24 годині очікується засідання РНБО на якому буде розглянута можливість запровадження воєнного стану, через події в Керченській затоці.
Як повідомляв УНН, в Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив в Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських судів. Поранено шість українських моряків.