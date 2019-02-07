Вертолетную площадку Януковича снова попытаются арестовать и передать АРМА

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Столичная прокуратура внесет в суд новое ходатайство об аресте бывшей так называемой вертолетной площадки Януковича - столичного КВЦ "Парковый" - и передаче его в управление АРМА. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Юридические владельцы КВЦ "Парковый", расположенного на Парковой дороге в Киеве, с помощью судебных решений пытаются устранить от управления этим имуществом АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", - указали в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП, выбранное управляющим этого имущества по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, как указали в прокуратуре, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

"Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА", - указали в прокуратуре.

Ранее вертолетную площадку на Парковой аллее официально передали в управление общине Киева.

11 октября 2018 года управляющим активами КВЦ "Парковый" было избрано КП "Центр организации дорожного движения".

Как сообщал УНН, ранее прокуратура Киева передала в управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" столичную вертолетную площадку, принадлежавшую ООО "Амадеус Ко", аффилированная с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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