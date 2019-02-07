Вертолітний майданчик Януковича знову спробують арештувати і передати АРМА

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Столична прокуратура внесе до суду нове клопотання про арешт колишнього так званого вертолітного майданчика Януковича - столичний КВЦ "Парковий" - та передачу його в управління АРМА. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.