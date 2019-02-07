Вертолітний майданчик Януковича знову спробують арештувати і передати АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Столична прокуратура внесе до суду нове клопотання про арешт колишнього так званого вертолітного майданчика Януковича - столичний КВЦ "Парковий" - та передачу його в управління АРМА. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Юридичні власники КВЦ "Парковий", розташованого на Парковій дорозі у Києві, за допомогою судових рішень намагаються усунути від управління цим майном АРМА та КП "Центр організації дорожнього руху", - вказали у прокуратурі.
Як зазначили у відомстві, Господарський суд Києва 24 січня 2019 року за позовом "Амадеус Ко" виніс рішення, яким заборонив АРМА та КП, обраному управителем цього майна за результатом відкритого конкурсу, вчиняти будь-які дії щодо управління цим майном.
Окрім того, як вказали у прокуратурі, 6 лютого 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва задовольнив клопотання адвоката "Амадеус Ко" та зобов’язав АРМА повернути зазначений об’єкт нерухомості у користування юридичному власнику. При цьому захід забезпечення у вигляді арешту майна із забороною відчуження суд не скасував.
"Не погоджуючись з ухваленими рішеннями, столична прокуратура готує нове клопотання до суду про арешт цього майна та передачу його в управління АРМА", - вказали у прокуратурі.
Раніше вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління громаді Києва.
11 жовтня 2018 року управителем активами КВЦ “Парковий” було обрано КП “Центр організації дорожнього руху”.
Як повідомляв УНН, раніше прокуратура Києва передала в управління державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” столичний вертолітний майданчик, який належав ТОВ “Амадеус Ко”, афільованому з екс-президентом України Віктором Януковичем.