Вертолет с пятью туристами пропал в Доминикане
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вертолет с шестью людьми на борту пропал вчера в провинции Мария-Тринидад-Санчес на севере Доминиканской Республики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на El Caribe.
На борту вертолета, который направлялся из курорта Пуэрто-Плата в город Ла-Романа, были пятеро туристов и один член экипажа.
На их поиски отправили спасательные команды, в частности из представителей военных ведомств, и вертолет скорой медицинской помощи Aeroambulancia.
Напомним, в октябре вертолет упал на автостоянку у домашнего стадиона британского футбольного клуба "Лестер Сити" в британском Лестере через несколько секунд после взлета. После падения вертолет загорелся.
Пять человек, в том числе 60-летний владелец английского футбольного клуба "Лестер" миллиардер Вишай Шривадданапрабха, погибли во время аварии пассажирского вертолета возле стадиона в Лестере.