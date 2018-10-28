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ФК "Лестер" підтвердив загибель власника клубу під час аварії гелікоптера

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. П’ятеро людей, у тому числі 60-річний власник англійського футбольного клубу “Лестер” мільярдер Вішаї Шрівадданапрабха, загинули під час аварії пасажирського гелікоптера біля стадіону King power 27 жовтня в Лестері. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу, інформує УНН.

“Із глибокою скорботою і жалем ми підтверджуємо, що Вішаї Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно загинув у суботу ввечері, коли гелікоптер із п’ятьма пасажирами зазнав аварії біля стадіону King power. Ніхто з п’яти осіб, які знаходилися на борту, не вижив”, — йдеться в повідомленні.

У заяві клубу не називаються імена решти загиблих, проте їх вже опублікувала поліція Лестера, уточнивши, що процедура впізнання тіл поки що не була проведена. На борту вертольота знаходилися двоє помічників тайського бізнесмена Нурсара Сукнамаі та Кавепорн Пунпаре, його пілот Ерік Шваффер, а також пасажирка — Ізабелла Роза Леховіч. У поліції пояснюють істотне зволікання при оголошенні даної інформації необхідністю проінформувати родичів загиблих. Розслідування причин події триває.

“Лестер” переніс намічені на вівторок матчі основної команди у рамках розіграшу Кубка англійської футбольної ліги проти “Тоттенхема” і молодіжної команди, яка бере участь у розіграші міжнародного кубка проти голландського клубу “Фейеноорд”.

Вішаї Шрівадданапрабха, що входить у десятку найбагатших громадян Таїланду, придбав “Лестер Сіті” в 2010 році за 39 млн фунтів стерлінгів (50,5 млн доларів США), а в 2011 році очолив правління клубу. З тих пір вартість команди, за оцінками експертів, виросла в 10 разів. Стан тайського підприємця становить близько 5 млрд доларів США. Значну його частину він заробив завдяки своїй мережі магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free.

Як раніше інформував УНН, гелікоптер власника клубу впав на службову парковку біля стадіону King power ввечері в суботу — відразу ж після того, як піднявся в повітря з футбольного поля, щоб відвезти Шрівадданапрабха з Лестера до Лондона після закінчення матчу команди. За оцінками британських експертів, більшої кількості жертв вдалося уникнути завдяки тому, що пілот вертольота, який пішов у неконтрольоване обертання, все ж зміг відвести його в сторону автостоянки. У машинобудівному холдингу Leonardo принесли співчуття сім’ям загиблих, зазначивши, що це перша льотна пригода, яка сталася з виробленими компанією вертольотами моделі AW169.

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