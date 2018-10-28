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У Британії одразу біля стадіону розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті"

У Британії одразу біля стадіону розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті"

Київ • УНН

 • 11609 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Біля домашнього стадіону британського футбольного клубу “Лестер Сіті” “Кінг Пауер” в британському Лестері розбився вертоліт власника клубу, тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабха, повідомляє Sky News. Хто саме перебував на борту літака поки невідомо. Зазвичай після таких матчів вертоліт, як зазначає телеканал, забирав з поля приблизно 20 високопоставлених осіб, інформує УНН.

На фотографіях з місця події помітно велику вогняну кулю. Очевидці події розповіли Sky Sports News, що вертоліт злетів з майданчика біля стадіону приблизно о 20:30 за місцевим часом, як це зазвичай відбувається після кожної домашньої гри команди. Але через декілька секунд після цього пілот повітряного судна, за словами співрозмовників телеканалу, втратив контроль над керуванням. Вертоліт в результаті врізався в автостоянку персоналу “Лестер Сіті” (вона знаходиться приблизно в 180 м від стадіону).

“Схоже, що проблеми (у вертольота) виникли з пропелером в хвостовій частині”, — припустив кореспондент Sky Sports News Роб Дорсетт. Після краху на борту повітряного судна, за його словами, почалася пожежа, яка охопила потім весь вертоліт.

Авіапригода біля стадіону “Кінг Пауер” підтвердили в місцевій поліції. “Інцидент стався в безпосередній близькості від стадіону „Кінг Пауер“. Про нього вже обізнані служби екстреної допомоги”, — відзначили співробітники правоохоронних органів.

Ввечері 27 жовтня на стадіоні в Лестері відбувся матч десятого туру чемпіонату Англії з футболу. На полі зустрілися команди “Лестер Сіті” і “Вест Хем”. Матч завершився з рахунком 1:1.

У адміністрації ФК повідомили журналістам, що зроблять заяву найближчим часом.

Leicester City have said in a statement "we are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium - the Club will issue a more detailed statement once further information has been established"

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 27 жовтня 2018 р.

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