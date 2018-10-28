У Британії одразу біля стадіону розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті"

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Біля домашнього стадіону британського футбольного клубу “Лестер Сіті” “Кінг Пауер” в британському Лестері розбився вертоліт власника клубу, тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабха, повідомляє Sky News. Хто саме перебував на борту літака поки невідомо. Зазвичай після таких матчів вертоліт, як зазначає телеканал, забирав з поля приблизно 20 високопоставлених осіб, інформує УНН.