В Британии сразу возле стадиона разбился вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. У домашнего стадиона британского футбольного клуба "Лестер Сити" "Кинг Пауэр" в британском Лестере разбился вертолет владельца клуба, тайского миллиардера вешают Шривадданапрабха, сообщает Sky News. Кто именно находился на борту самолета пока неизвестно. Обычно после таких матчей вертолет, как отмечает телеканал, забирал с поля примерно 20 высокопоставленных лиц, информирует УНН.
На фотографиях с места происшествия заметен большой огненный шар. Очевидцы произошедшего рассказали Sky Sports News, что вертолет взлетел с площадки у стадиона примерно в 20:30 по местному времени, как это обычно происходит после каждой домашней игры команды. Но спустя несколько секунд после этого пилот воздушного судна, по словам собеседников телеканала, потерял контроль над управлением. Вертолет в итоге врезался в автостоянку персонала “Лестер Сити” (она находится примерно 180 м от стадиона).
“Похоже, что проблемы (у вертолета) возникли с пропеллером в хвостовой части”, — предположил корреспондент Sky Sports News Роб Дорсетт. После крушения на борту воздушного судна, по его словам, начался пожар, который охватил затем весь вертолет.
Авиапроисшествие возле стадиона “Кинг Пауэр” подтвердили в местной полиции. “Инцидент произошел в непосредственной близости от стадиона „Кинг Пауэр“. О нем уже осведомлены службы экстренной помощи”, — отметили сотрудники правоохранительных органов.
Вечером 27 октября на стадионе в Лестере состоялся матч десятого тура чемпионата Англии по футболу. На поле встретились команды “Лестер Сити” и “Вест Хэм”. Матч завершился со счетом 1:1.
В администрации ФК сообщили журналистам, что сделают заявление в ближайшее время.
Leicester City have said in a statement "we are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium - the Club will issue a more detailed statement once further information has been established"— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 27 жовтня 2018 р.