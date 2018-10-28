ФК "Лестер" подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета

“С глубокой скорбью и разбитыми сердцами подтверждаем, что председатель нашего правления Вичай Сриваддханапрабха был среди тех, кто трагических погиб в субботу вечером, когда вертолет, на котором летел он и еще четверо человек, разбился рядом со стадионом King power. Никто из пяти находившихся на борту людей не выжил”, — говорится в сообщении.

В заявлении клуба не называются имена остальных погибших, однако к настоящему моменту их уже опубликовала полиция Лестера, уточнив, что процедура опознания тел пока еще не была произведена. На борту вертолета находились двое помощников тайского бизнесмена Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, его пилот Эрик Шваффер, а также пассажирка — Изабелла Роза Лехович. В полиции объясняют существенное промедление при оглашении данной информации необходимостью проинформировать родственников погибших. Расследование причин происшествия продолжается.

“Лестер” перенес намеченные на вторник матчи основной команды в рамках розыгрыша Кубка английской футбольной лиги против “Тоттенхэма” и молодежной команды, участвующей в розыгрыше международного кубка против голландского клуба “Фейеноорд”.

Вишай Сриваддханапрабха, входящий в десятку самых богатых граждан Таиланда, приобрел “Лестер Сити” в 2010 году за 39 млн фунтов стерлингов (50,5 млн долларов США), а в 2011 году возглавил правление клуба. С тех пор стоимость команды, по оценкам экспертов, выросла в 10 раз. Состояние тайского предпринимателя составляет около 5 млрд долларов США. Значительную его часть он заработал благодаря своей сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free.

Как ранее информировал УНН, вертолет владельца клуба упал на служебную парковку возле стадиона King power вечером в субботу — сразу же после того, как поднялся в воздух с футбольного поля, чтобы отвезти Сриваддханапрабху из Лестера в Лондон после окончания матча команды. По оценкам британских экспертов, большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что пилот вертолета, ушедшего в неконтролируемое вращение, все же смог увести его в сторону пустовавшей в тот момент автостоянки. В машиностроительном холдинге Leonardo принесли соболезнования семьям погибших, отметив, что это первое летное происшествие, которое случилось с производимыми компанией вертолетами модели AW169.