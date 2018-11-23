Вертоліт з п'ятьма туристами зник у Домінікані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вертоліт з шістьма людьми на борту зник вчора в провінції Марія-Трінідад-Санчес на півночі Домініканської Республіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на El Caribe.
На борту вертольота, який прямував з курорту Пуерто Плата в місто Ла-Романа, були п'ятеро туристів і один член екіпажу.
На їхні пошуки відправили рятувальні команди, зокрема з військових відомств, і вертоліт швидкої медичної допомоги Aeroambulancia.
Нагадаємо, у жовтні вертоліт впав на автостоянку біля домашнього стадіону британського футбольного клубу "Лестер Сіті" в британському Лестері через кілька секунд після злету. Після падіння вертоліт загорівся.
П’ятеро людей, у тому числі 60-річний власник англійського футбольного клубу "Лестер" мільярдер Вішаї Шрівадданапрабха, загинули під час аварії пасажирського гелікоптера біля стадіону в Лестері.