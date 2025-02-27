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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Киев  •  УНН

 • 8862 просмотра

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Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Коломойского о возвращении ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации банка государством.

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, сообщили в Национальном банке Украины в четверг, пишет УНН.

26 февраля 2025 года суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

- сообщили в НБУ.

Национальный банк приветствовал решение Верховного Суда, которое назвал свидетельством утверждения принципа верховенства права в Украине.

Как указали в НБУ, Верховный Суд подтвердил законность закрытия производства по делу на основании норм Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ.

«Подчеркиваю, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. (...) Итак, в очередной раз в судебном порядке подтверждена невозможность возвращения ПриватБанка в собственность бывшим акционерам. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют», - прокомментировал глава Национального банка Андрей Пышный.

Приватбанк не вернут Коломойскому: решение Верховного суда26.11.24, 13:33 • 15542 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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