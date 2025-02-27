Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, сообщили в Национальном банке Украины в четверг, пишет УНН.

26 февраля 2025 года суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.