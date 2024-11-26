Приватбанк не вернут Коломойскому: решение Верховного суда

ukenru
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
11:10 • 16081 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
09:52 • 64241 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
09:13 • 53916 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 112133 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 116516 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 117554 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 121686 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 161386 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 224190 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 182810 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

 • 90200 просмотра
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

 • 64393 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

 • 92993 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 77509 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 33822 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 24950 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

09:52 • 64288 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 118957 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 161391 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 224195 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

11:29 • 4437 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

11:10 • 16114 просмотра
«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 17568 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 21303 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 33822 просмотра
Актуальное
Приватбанк не вернут Коломойскому: решение Верховного суда

Приватбанк не вернут Коломойскому: решение Верховного суда

Киев  •  УНН

 • 1926 просмотра

Read in English

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда отклонил кассационные жалобы Коломойского и Triantal Investments Ltd по возврату ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации 2016 года.

Сегодня, 26 ноября, Кассационный хозяйственный суд Верховного суда вынес окончательное решение по пятилетнему делу о возвращении Приватбанка бывшим владельцам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Пишет УНН со ссылкой на НБУ.  

26 ноября 2024 года Верховный Суд окончательно подтвердил, что ПриватБанк не может быть возвращен бывшим владельцам. Суд отклонил кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd, оставив в силе решение низших инстанций о закрытии дела о возвращении банка.

Дело ПриватБанка: суд взыскал 5 млн грн залога с экс-заместителя председателя правления банка11 нояб. 2024, 15:31 • 16275 просмотров

Дело было открыто по иску экс-акционеров против Национального банка, Кабинета Министров, Министерства финансов, ПриватБанка и Фонда гарантирования вкладов. Суд в очередной раз отметил, что процедура национализации ПриватБанка в 2016 году была законной, а права бывших владельцев не нарушены.

Решение базировалось на положениях закона №590-ІХ, который регулирует банковскую деятельность. Как отметил представитель Национального банка Виктор Григорчук, это еще раз подтверждает невозможность возвращения ПриватБанка в собственность бывших акционеров.

Детали дела

Национализация «ПриватБанка» состоялась 18 декабря 2016 года из-за его финансовой несостоятельности. Национальный банк Украины обнаружил серьезные проблемы с достаточностью капитала, кредитным портфелем и соблюдением нормативов.

После проведения стресс-теста стало понятно, что масштабы проблем банка угрожают стабильности всей банковской системы Украины. НБУ рекомендовал владельцам «ПриватБанка» провести необходимые трансформации, в частности перевести кредитную задолженность на прозрачные бизнесы с реальными залогами, которые бы обеспечили адекватность капитала. Однако эти требования не были выполнены в полном объеме и вовремя.

По состоянию на 2016 год он обслуживал более 22 миллионов клиентов, обеспечивал около 60% транзакций в стране и выпустил половину платежных карт в Украине. В банке было сосредоточено 40% депозитов всей банковской системы. До передачи банка государству его акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые контролировали 92% акций.

15 февраля 2023 года Большая палата Верховного Суда впервые применила «антиколомойский» закон №590, подтвердив, что «ПриватБанк», национализированный в 2016 году, не вернется прежним владельцам. 15 ноября 2023 года шестой апелляционный админсуд Киева также признал национализацию законной, отменив решение ОАСК 2019 года, которым удовлетворили иск Игоря Коломойского.

«Антиколомойский» закон, принятый в мае 2020 года, запрещает отменять национализацию банков и позволяет бывшим владельцам претендовать только на денежную компенсацию. Этот закон стал требованием МВФ для предоставления кредита.

Дела по национализации, в частности иск экс-главы правления «ПриватБанка» Александра Дубилета, показывают, что бывшие владельцы пытались обжаловать процесс через многочисленные судебные иски. Однако ключевые решения судов подтвердили законность национализации.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
privatbankПриватБанк
verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина