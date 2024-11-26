Приватбанк не вернут Коломойскому: решение Верховного суда

Сегодня, 26 ноября, Кассационный хозяйственный суд Верховного суда вынес окончательное решение по пятилетнему делу о возвращении Приватбанка бывшим владельцам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Пишет УНН со ссылкой на НБУ.

26 ноября 2024 года Верховный Суд окончательно подтвердил, что ПриватБанк не может быть возвращен бывшим владельцам. Суд отклонил кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd, оставив в силе решение низших инстанций о закрытии дела о возвращении банка.

Дело ПриватБанка: суд взыскал 5 млн грн залога с экс-заместителя председателя правления банка

Дело было открыто по иску экс-акционеров против Национального банка, Кабинета Министров, Министерства финансов, ПриватБанка и Фонда гарантирования вкладов. Суд в очередной раз отметил, что процедура национализации ПриватБанка в 2016 году была законной, а права бывших владельцев не нарушены.

Решение базировалось на положениях закона №590-ІХ, который регулирует банковскую деятельность. Как отметил представитель Национального банка Виктор Григорчук, это еще раз подтверждает невозможность возвращения ПриватБанка в собственность бывших акционеров.

Детали дела

Национализация «ПриватБанка» состоялась 18 декабря 2016 года из-за его финансовой несостоятельности. Национальный банк Украины обнаружил серьезные проблемы с достаточностью капитала, кредитным портфелем и соблюдением нормативов.

После проведения стресс-теста стало понятно, что масштабы проблем банка угрожают стабильности всей банковской системы Украины. НБУ рекомендовал владельцам «ПриватБанка» провести необходимые трансформации, в частности перевести кредитную задолженность на прозрачные бизнесы с реальными залогами, которые бы обеспечили адекватность капитала. Однако эти требования не были выполнены в полном объеме и вовремя.

По состоянию на 2016 год он обслуживал более 22 миллионов клиентов, обеспечивал около 60% транзакций в стране и выпустил половину платежных карт в Украине. В банке было сосредоточено 40% депозитов всей банковской системы. До передачи банка государству его акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые контролировали 92% акций.

15 февраля 2023 года Большая палата Верховного Суда впервые применила «антиколомойский» закон №590, подтвердив, что «ПриватБанк», национализированный в 2016 году, не вернется прежним владельцам. 15 ноября 2023 года шестой апелляционный админсуд Киева также признал национализацию законной, отменив решение ОАСК 2019 года, которым удовлетворили иск Игоря Коломойского.

«Антиколомойский» закон, принятый в мае 2020 года, запрещает отменять национализацию банков и позволяет бывшим владельцам претендовать только на денежную компенсацию. Этот закон стал требованием МВФ для предоставления кредита.

Дела по национализации, в частности иск экс-главы правления «ПриватБанка» Александра Дубилета, показывают, что бывшие владельцы пытались обжаловать процесс через многочисленные судебные иски. Однако ключевые решения судов подтвердили законность национализации.