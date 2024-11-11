Дело ПриватБанка: суд взыскал 5 млн грн залога с экс-заместителя председателя правления банка

Высший антикоррупционный суд взыскал 5 млн грн залога, внесенного юридическим лицом за бывшую заместительницу председателя правления ПАО КБ «Приватбанк» Людмилу Шмальченко, которая дважды не явилась в судебные заседания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о топ-менеджере «Приватбанка» времен Коломойского Людмиле Шмальченко.

«11 ноября 2024 года коллегия судей ВАКС поддержала ходатайство прокурора САП и взыскала 5 млн грн залога, внесенного юридическим лицом за бывшую заместителя председателя правления ПАО КБ «Приватбанк», которая дважды не явилась в судебные заседания», - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд признал неуважительными причины неявки обвиняемой и, учитывая ненадлежащее процессуальное поведение, постановил увеличить до 51 млн грн размер залога, определенный в качестве меры пресечения.

Кроме того, суд возложил на обвиняемую соответствующие процессуальные обязанности:

- прибывать по каждому требованию суда

- не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения суда

- сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы

- воздерживаться от общения с другими обвиняемыми по делу и сдать на хранение в соответствующие органы Государственной миграционной службы все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, имеющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Следующее заседание по делу назначено на 22 ноября 2024 года.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что бывший председатель правления ПАО КБ «Приватбанк», его первый заместитель, заместитель, а также трое руководителей департаментов указанного банка в декабре 2016 года за день до признания ПАО КБ «Приватбанк» неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с ПАО КБ «Приватбанк» компаний.

Средства перечислялись несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн грн на счет одной связанной с участниками схемы компании, еще 136,8 млн грн - в пользу другой. В дальнейшем эти средства участники схемы вывели за границу с целью легализации.

Кроме этого, установлено, что в канун национализации банка указанные лица растратили более 8,2 млрд грн путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS «Privatbank» (Латвия) за счет средств Приватбанка, размещенных на корреспондентских счетах в AS «Privatbank» (Латвия). Кроме того, для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ПАО КБ «Приватбанк» и прикрытия совершенного преступления лица организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПАО КБ «Приватбанк» компанию.

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