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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Новый эпизод по делу "Роттердам+": завершено расследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Завершено расследование по делу в отношении 15 лиц, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, подозреваемые в причастности к введению и применению так называемой формулы “Роттердам+”, в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018 — 2019 гг незаконно переплатили более 20 млрд гривен. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Новый эпизод по делу "Роттердам+": завершено расследование

Цитата

“16 января 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 15 лиц, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастных к введению и применения так называемой формулы „Роттердам+“, в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018 года — 2019 года незаконно переплатили более 20 млрд гривен”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на сегодня прокурором предоставлено поручение детективам НАБУ об открытии стороне защиты материалов для ознакомления.

Следствие считает, что в формулу “Роттердам+” были заложены расходы на услуги, которые фактически не выполнялись, а именно транспортировка угля национального производителя к тепловым электростанциям из порта в Роттердаме. Как следствие, в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд гривен.

“В ходе расследования этого факта выяснилось, что принять такую формулу вычисления отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Как следствие, произошла безосновательная уплата всеми потребителями электроэнергии денежных средств из-за роста тарифов на электроэнергию”, — информирует САП.

Сообщается, что наряду с этим, другие члены НКРЭКУ ненадлежаще выполнили свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним и проголосовали за утверждение так называемой формулы “Роттердам+”, что в в дальнейшем повлекло за собой тяжкие последствия государственным и общественным интересам.

“На сегодня о подозрении сообщено 2 бывшим председателям Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ); 6 бывшим и 3 действующим членам НКРЭКУ; действующему и бывшему работнику комиссии, а также действующему и бывшему должностному лицу группы частных теплогенерирующих компаний”, — указывается сообщении.

Так, шестерым из вышеуказанных лиц инкриминировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия других лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

В САП заметили, что расследование первого эпизода дела, подозреваемыми в котором является 6 человек, завершено в сентябре 2022 года.

Дополнение

Сообщено о подозрении 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастные к введению и применения так называемой формулы “Роттердам+”, в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018 — 2019 незаконно переплатили более 20 млрд гривен.

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