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Новий епізод у справі "Роттердам+": завершено розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Завершено розслідування у справі щодо 15 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, яких підозрюють в причетності до запровадження та застосування так званої формули “Роттердам+”, внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 — 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Новий епізод у справі "Роттердам+": завершено розслідування

Цитата

“16 січня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 15 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули „Роттердам+“, внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 — 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на сьогодні прокурором надано доручення детективам НАБУ про відкриття стороні захисту матеріалів для ознайомлення.

Слідство вважає, що у формулу “Роттердам+” було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.

“У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію”, — інформує САП.

Повідомляється, що поряд з цим, інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули “Роттердам+”, що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

“На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній”, — зазначається повідомленні.

Так, шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України.

У САП зауважили, що розслідування першого епізоду справи, підозрюваними у якому є 6 осіб, завершено у вересні 2022 року.

Доповнення

Повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули “Роттердам+”, внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 — 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.

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