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Верховний Суд відмовив Коломойському і підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам

Верховний Суд відмовив Коломойському і підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам

Київ  •  УНН

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Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Коломойського щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації банку державою.

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського і підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, повідомили у Національному банку України у четвер, пише УНН.

26 лютого 2025 року суд залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

- повідомили у НБУ.

Національний банк привітав рішення Верховного Суду, яке назвав свідченням утвердження принципу верховенства права в Україні.

Як вказали у НБУ, Верховний Суд підтвердив законність закриття провадження у справі на підставі норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ.

"Наголошую, що рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. (...) Отже, вчергове в судовому порядку підтверджено неможливість повернення ПриватБанку у власність колишнім акціонерам. Також слід констатувати, що всі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", – пропокоментував голова Національного банку Андрій Пишний.

Приватбанк не повернуть Коломойському: рішення Верховного суду26.11.24, 13:33 • 15557 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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