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Верховный Суд оставил в силе приговор двум экс-работникам "Беркута"

Верховный Суд оставил в силе приговор двум экс-работникам "Беркута"

Киев  •  УНН

 • 6294 просмотра

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Верховный Суд оставил в силе приговор двум бывшим командирам "Беркута" за избиение участника Евромайдана в 2013 году. Осужденные получили по 3 года заключения и запрет работать в правоохранительных органах.

Верховный Суд оставил в силе приговор двум экс работникам батальона милиции особого назначения "Беркут" Виктору Эйсмонту и Владимиру  Мохоню, которые избили евромайдановца, передает УНН со ссылкой на суд.

 "Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций в части назначения наказания, в соответствии с которыми эксправоохранители признаны виновными в превышении власти и служебных полномочий (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции Закона Украины от 7 апреля 2011 года № 3207-VI)). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", - говорится в сообщениии.

Кроме того, согласно решениям судов бывшие работники спецподразделения признаны виновными в препятствовании мирным собраниям (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 340 УК Украины) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины), вместе с тем они освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.  

Адвокатская совещательная группа отмечает, что речь идет о беркутовцах Эйсмонта и Мохоню по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.

"Это дело будет иметь значение для других производств по событиям 30.11.2013 - разгону студенческого Майдана. В настоящее время она первая, которая прошла все судебные инстанции, и завершилась именно обвинительным, а что еще главнее - реальным обвинительным приговором. К сожалению, этот приговор может остаться уникальным именно в своей реальности, из — за длительного рассмотрения других судебных дел и истечения сроков давности", - сказала после заседания представитель потерпевшего Светлана Петраковская.

Как установили суды, 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве двое командиров отделений взвода оперативной роты полка милиции особого назначения "Беркут" подбежали к участнику мирного собрания, который в результате давки упал возле монумента Независимости. Они схватили потерпевшего за руки и ноги, протянули несколько метров в направлении улицы Институтской, после чего подняли на ноги, применив физическое насилие, вывели потерпевшего за пределы территории Майдана Независимости.

В дальнейшем задержанного участника мирного собрания доставили в районное управление милиции, где составили протоколы об административном задержании и об административном правонарушении.

Кассационную жалобу потерпевшего суд частично удовлетворил, в результате чего сумма морального вреда увеличилась с 50 до 400 тыс. грн.

Дела Майдана: сколько лиц привлечено к ответственности за 10 лет21 нояб. 2024, 08:47 • 15383 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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